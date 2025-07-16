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16 июля 2025 в 18:49

Критика Брухуновой, поцелуи с Янковским: как живет актриса Диана Пожарская

Диана Пожарская Диана Пожарская Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Актриса Диана Пожарская продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Пожарская

Диана Пожарская родилась 3 февраля 1992 года в городе Волжском Волгоградской области. Окончила Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.

Артистка снималась в картинах «Озабоченные», «Злая шутка», «Отель Элеон», «Злая шутка», «Вечный отпуск», «Форс-мажор», «Неизвестный солдат», «Живой», «Посольство», «На краю», «Лапси», «Гранд», «Жара», «Тайна», «Жар-птица», «Чемпион мира», «Обещания», «Либерея: Охотники за сокровищами» и других.

Всего в ее фильмографии более 20 работ.

Что известно о личной жизни Пожарской

С 2016 по 2020 год Диана Пожарская была замужем за режиссером Артемом Аксененко.

В 2021 году она вышла замуж за актера Ивана Янковского, с которым познакомилась на съемках фильма «Чемпион мира». В 2021 году у пары родился сын Олег.

«Я на этой картине встретил свою жену, что для меня большой подарок. У нас появился прекрасный сын, так что я все задачи выполнил. Для себя я знаю результат, и он намного больше, выше и ценнее всего того, что может быть дальше с фильмом или с его обсуждением. Как и все нормальные люди, свободное время мы с женой проводим вместе. Можем в кино сходить, прогуляться, поужинать, с сыном поиграть», — делился Янковский.

Диана Пожарская и Иван Янковский Диана Пожарская и Иван Янковский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Пожарская

После рождения сына Диана Пожарская некоторое время не снималась, так как уходила в декрет.

«Совсем недавно, до того как я стала мамой, почти все мои мысли, цели, желания и послания во Вселенную были связаны только с моей любимой работой. Я двигалась вперед и вперед, не останавливаясь, не жалея себя, неустанно развиваясь в своей профессии. Путь к целям и их достижение приносили мне огромное удовольствие. Как вдруг… любовь, и жизнь круто изменилась, а вместе с ней и я сама. Последний год о работе даже не вспоминала. Была в ожидании чуда. Теперь я купаюсь в любви и материнстве», — говорила актриса.

В 2025 году она вернулась к работе, с ней вышло две картины — «Притворись моим мужем» и «Кракен».

В картине «Кракен» она сыграла роль ученого, который помогает найти логово морского чудовища. Ее работу раскритиковала супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Она заявила, что плохая игра Пожарской «особенно бросилась в глаза на фоне более выразительных второстепенных персонажей».

«Актерски просела единственная женская роль. К сожалению, Диана Пожарская не справилась с персонажем. Ее геолог получилась плоской и пустой», — высказалась Брухунова.

Пожарская не перестает выходить в свет вместе с Иваном Янковским. Артистка сопровождает его на премьерах фильмов и кинопремиях. Недавно Янковский опубликовал их совместные фото в соцсетях, запечатлев момент поцелуя.

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