Что известно о последних днях жизни и причине смерти режиссера Юрия Кары

Заслуженный деятель искусств Юрий Кара сегодня, 17 июля, скончался на 71-м году жизни. Какие подробности известны, в чем причина?

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Кары

Юрий Кара умер в Ялте сегодня, 17 июля. По информации Telegram-канала SHOT, накануне вечером у него случился инфаркт, ему вызвали скорую и госпитализировали в реанимацию. Там он скончался около 22:00.

«Семья режиссера сообщила нам, что у него было слабое сердце: инфаркты также были два года назад и в феврале этого года. Сейчас тело Кары находится в ялтинском морге. Родственники режиссера готовят его к транспортировке в Москву», — уточнил SHOT.

О дате и месте похорон пока не сообщалось.

Чем был известен Кара

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке. После окончания физико-математической школы № 17 он поступил в Московский институт стали и сплавов, который окончил в 1978 году по специальности «физика металлов».

Во время учебы Кара руководил институтским ВИА. После окончания работал инженером-радиофизиком в Донецке, стал кандидатом физико-математических наук.

В 1982 году Кара поступил во ВГИК, который окончил в 1987 году. Широкую известность он получил благодаря дипломной работе — фильму «Завтра была война» (1987) по повести Бориса Васильева.

В 1988 году режиссер снял фильм «Воры в законе», удостоенный премии «Золотой Дюк» на Одесском кинофестивале. В 1990 году представлял в США свою картину «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным».

Режиссер Юрий Кара во время съемок фильма «Главный конструктор» Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В 1993 году Кара экранизировал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Фильм 18 лет не выходил в прокат из-за конфликтов с продюсерами и наследниками писателя, владевшими правами на произведение. Спорным моментом стала продолжительность: режиссерская версия длилась 3 часа 27 минут, но продюсеры потребовали сократить ее до двух часов, что привело к удалению сюжетных линий и недовольству актеров. В 2006 году состоялся закрытый показ урезанной 123-минутной версии на Московском кинофестивале. При этом в широкий прокат в СНГ фильм вышел только 7 апреля 2011 года.

Также Кара как режиссер работал над лентами «Двое на скамейке», «Я — кукла», «Репортеры», «Королев», «Главный» и другими. Всего в его фильмографии 14 работ.

Он удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ. Также Кара был членом Союза кинематографистов и правления Гильдии кинорежиссеров России.

Как коллеги отреагировали на новость о смерти Кары

Народный артист России Виктор Раков, исполнивший роль Мастера в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита», заявил, что новость о его смерти является неожиданной. По его мнению, кончина режиссера стала утратой для отечественного кино.

«Двумя словами не скажешь. Мы работали с Юрой. Минимум две картины у нас было. Очень деликатный, очень добрый, улыбчивый, профессиональный человек и режиссер. Конечно, это очередная утрата для нашего отечественного кино. К сожалению, как-то очень плотно стали уходить прекрасные наши профессионалы: Александр Митта, Юра Мороз, Юра Кара. Это неожиданно и не очень приятно. Очень грустно», — сказал Раков NEWS.ru.

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