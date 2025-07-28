Мужчина 10 лет жил в квартире с останками матери В Японии мужчина прожил 10 лет со скелетом матери из-за социофобии

В Японии арестовали 60-летнего Такехису Мияваки, передает South China Morning Post. Мужчина 10 лет жил в квартире с останками своей матери.

На ситуацию обратил внимание один из местных чиновников: Мияваки при ходьбе заметно хромал, и чиновник стал задавать ему вопросы о его здоровье и, зная, что тот живет с матерью, поинтересовался и о ее самочувствии. Однако мужчина отказался отвечать на вопросы, что вызвало у чиновника подозрения. Тогда он обратился в полицию.

Полицейские, прибыв в дом Мияваки, обнаружили захламленное жилище и скелет в туалете. Хозяин признал, что это останки матери, скончавшейся 10 лет назад. Мужчина рассказал, что не мог вызвать матери помощь, так как страдает социофобией. ДНК-экспертиза установила, что останки действительно принадлежат матери мужчины. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако у полиции есть сомнения в достоверности показаний Мияваки, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Барнауле муж расчленил свою супругу и скрыл следы преступления. Весной родственники думали, что женщина уехала на заработки, тогда как ее тело все это время было у мужа в морозилке. И жертва, и подозреваемый имели в прошлом проблемы с законом.