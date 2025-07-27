Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Наступило последнее воскресенье второго летнего месяца — 27 июля 2025 года. В этот день не стало сразу двух великих русских поэтов, в России поздравляют моряков и сотрудников МФЦ, а в мире — почтенных родственников. О каких еще праздниках и памятных событиях не стоит забывать в этот день и почему сегодня не стоит приближаться к животным — расскажем в нашем новом материале.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

В России сегодня есть как минимум два повода для торжества. Один из них — День Военно-морского флота. Обычно его отмечают в последнее воскресенье июля, и в 2025 году он приходится на 27 число. Поздравлять можно всех, кто так или иначе связан с этим военным подразделением — кто служил, служит или работает на флоте.

Другой праздник — День работника многофункциональных центров (МФЦ). Это относительно молодой праздник, который учредили всего 15 лет назад. Без сотрудников МФЦ нам сложно было бы представить современную жизнь, когда почти любые документы можно получить и оформить в одном месте. Поэтому не пожалейте добрых слов для этих людей — особенно сегодня.

27 июля во многих странах отмечают День бабушек, дедушек и пожилых людей — теплый праздник в честь старшего поколения. В этот день особенно важно сказать спасибо за их мудрость, поддержку и бесценные семейные истории. Хотя в некоторых государствах этот праздник проводят в другие даты (например, в октябре), июльский вариант становится все популярнее. Это отличный повод навестить родных, устроить семейный ужин или просто позвонить — даже маленькие знаки внимания сделают этот день особенным.

27 июля во многих странах мира отмечают День бабушек, дедушек и пожилых людей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

27 июля любители фастфуда отмечают Международный день гамбургера — праздник, посвященный одному из самых популярных блюд в мире. Хотя точное происхождение гамбургера остается загадкой, его прообраз появился в Европе еще в XIX веке, а современный вид он приобрел в США. Сегодня гамбургер — символ гастрономической глобализации, который любят в разных уголках планеты. Устройте бургер-вечеринку с друзьями или откройте для себя необычные сочетания, например с ананасом, песто или персиком и сыром дорблю.

Другие необычные поводы для торжества сегодня:

День прогулки с домашними растениями;

День благодарности волынке;

День ходьбы на ходулях;

День шотландского виски;

День крем-брюле.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Православные христиане сегодня вспоминают преподобного Стефана Махрищского. Будущий святой родился в Киеве в начале XVI века. Еще в юности он постригся в монахи и несколько лет провел в Печерской обители. Однако вскоре вместе с другими иноками был подвергнут гонениям и был вынужден искать убежище в Москве. Там Стефана заметил преподобный Сергий Радонежский и сделал его своим приближенным. Под его покровительством Стефан основал обитель рядом с речкой Махрища, которая протекает недалеко от Троице-Сергиевой лавры. Стефан посвятил всю свою жизнь служению Богу и умер в глубокой старости, а его мощи стали чудотворными.

27 июля: церковный праздник сегодня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народные приметы 27 июля 2025 года: что запрещено делать в этот день?

Наши предки во времена Древней Руси называли 27 июля Днем Стефана Чудотворца. Однако есть и другое название — Дозоры. Дело в том, что в этот день приходилось следить за урожаем, чтобы уберечь его не только от воров, но и от злых духов. А еще люди верили, что добрые дела в этот день принесут большой подарок от судьбы в будущем. Однако важно, чтобы это дело было совершенно бескорыстным.

Чего нельзя делать 27 июля по народным поверьям:

приближаться к животным и птицам в поле или лесу;

идти или стоять против ветра;

приносить в дом найденные на улице деньги;

мыться использованным мылом.

Погодные приметы сегодня:

дождь — к неделе плохой погоды;

чайки на воде — к хорошей погоде;

ливень — к грибам;

увидеть белку — к солнечной погоде.

Увидеть белку 27 июля — к солнечной погоде Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Памятные даты и события: что произошло 27 июля в разные годы?

В 1586 году в Англию впервые привезли табак. Виновником популяризации вредной привычки стал мореплаватель сэр Уолтер Райли.

В 1943 году в Италии положили конец фашизму — в стране распустили нацистскую партию.

В 1985 году в Москве стартовал Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В нем приняли участие почти 30 тысяч человек из разных уголков планеты.

Этот день в истории: кто родился и кто умер 27 июля?

В этот день появились на свет:

Денис Давыдов (1784 год) — поэт, гусар и герой Отечественной войны 1812 года;

Юрий Клинских (1964 год) — один из самый ярких представителей панк-рока в СССР и России, солист группы «Сектор Газа»;

Николай Костер-Вальдау (1970 год) — актер датского происхождения, который получил всемирную известность благодаря роли Джейме Ланнистера в культовом сериале «Игра престолов».

В этот день мир покинули:

Михаил Лермонтов (1841 год) — русский поэт и писатель-классик. Он подарил нам такие произведения, как «Мцыри» и «Герой нашего времени»;

Федор Тютчев (1873 год) — русский поэт и переводчик. Его стихотворения пронизаны философским подтекстом и глубокой связью с природой.

Именины и дни ангела 27 июля: кого не забыть поздравить?

Именинники сегодня — Наталья, Юлия, Акила, Еллий, Иларий, Иоанн (Иван), Ираклий, Иуст, Константин, Никодим, Николай, Онисим, Петр, Стефан и Феодор. Если среди ваших знакомых есть люди с такими именами — не забудьте поздравить их с днем ангела!