Умные схемы посадки: урожая больше — места тратим меньше

Даже на небольшой грядке можно собрать отличный урожай — важно грамотно все спланировать. Правильная схема посадки помогает сэкономить пространство и улучшить плодоношение.

Высокие культуры, как кукуруза или фасоль, можно комбинировать с низкорослыми, например с тыквой или салатом. Морковь и лук отлично соседствуют — они отпугивают вредителей друг от друга. В шахматном порядке лучше сажать капусту, чтобы каждой кочерыжке хватало света. Использование многоярусных грядок позволяет собрать максимум даже на компактном участке. А ещё важно учитывать совместимость растений — это влияет на вкус и здоровье плодов.

Хитрые схемы работают на урожай — и это проверено.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.