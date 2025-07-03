Политолог оценил идею увеличить цены на табак и спиртное Политолог Орлов призвал следить за маркетингом вдобавок к повышению цен на табак

Политолог Антон Орлов поддержал в беседе с RT предложение ВОЗ повысить цены на алкоголь и табачную продукцию. Эксперт также предложил вдобавок к этому следить за маркетингом продавцов.

Надо будет также следить за тем, чтобы производители и продавцы алкогольной, табачной продукции не применяли всевозможные акции. Как это бывает, знаете: «два по цене одного». Очень важно следить за маркетинговыми ходами, чтобы это все предотвратить, — призвал Орлов.

В этом вопросе, по его мнению, нужно придерживаться баланса, то есть, кроме повышения цен на эту продукцию, предложить людям оздоровительную альтернативу. В частности, сделать спортивные секции в школах бесплатными, ведь вредные привычки, как правило, формируются в юности, заключил эксперт.

Как ранее стало известно, с начала года цены на водку в России выросли на 11%, а на вино — на 4%. В целом спиртные напитки стали стоить на 5% дороже.