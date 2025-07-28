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28 июля 2025 в 14:47

В Госдуме объяснили, защитят ли россиян от роста цен на такси

Депутат Федяев: за ростом цен на такси в России должна следить ФАС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба должна следить за ростом цен на такси в стране, заявил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев на пресс-конференции в ММПЦ «Россия сегодня». По его словам, власти не должны вмешиваться в эту историю, передает корреспондент NEWS.ru. Парламентарий объяснил свои слова тем, что можно просчитаться и оставить отрасль без возможности к развитию и существованию.

Но если говорить о моментах регулирования, здесь нужна нормативная база, регулирующая платформенную экономику. Какие должны быть требования к платформе «Яндекс», где это все размещено? Потому что сегодня не только такси, там много чего есть. Говорят о том, что они сильно поднимают тарифы в случае перевозки детей. Все хотят, чтобы там было несколько сидений, и они (пассажиры. — NEWS.ru) еще взяли несколько чемоданов багажа. Но все невозможно, — поделился депутат.

По словам Федяева, скачки цен в 30, 40 или 50-60% являются предметом разбирательства ФАС. Парламентарий подчеркнул, что ведомство с этим работает и даже выписывает периодические штрафы. Москва старается защитить граждан, подтвердил Федяев. Однако власти не должны вмешиваться в рыночную отрасль, убежден политик.

Ранее в таксомоторной отрасли заявили о необходимости изменения законодательства. Специалисты отметили ограниченность средств бюджета субъектов и отсутствие субсидий из федерального бюджета на осуществление госконтроля на региональном уровне.

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