В таксомоторной отрасли заявили о необходимости изменения законодательства

Международный Евразийский форум «Такси» представил ежегодный доклад «О состоянии организации перевозок легковыми такси в субъектах Российской Федерации». Специалисты отметили, что сейчас в таксомоторной отрасли есть сложности в реализации норм законодательства.

Согласно докладу, осуществлению региональных программ препятствуют ограниченность средств бюджета субъекта РФ (по мнению 8% респондентов), а также отсутствие субсидий из федерального бюджета на осуществление государственного регионального контроля (по мнению 42% респондентов). Кроме того, по мнению 25% опрашиваемых, этому также мешает отсутствие методических рекомендаций по разработке региональных программ развития такси.

МЕФТ пришел к выводу, что 80% регионов нуждаются в федеральной поддержке для реализации новых требований. Только 7% респондентов заявили, что сложных для выполнения норм нет. Среди респондентов всего 2% отметили, что препятствий для развития рынка нет.

Этот и другие вопросы участники таксомоторной отрасли обсудят в ходе XIII Международного Евразийского форума «Такси». Его проведут с 14 по 15 августа в Москве.