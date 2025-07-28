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28 июля 2025 в 21:32

«Рушить американскую торговлю»: политолог оценил новый ультиматум Трампа

Политолог Дудаков счел блефом новый ультиматум Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заявление американского президента Дональда Трампа о сокращении сроков для разрешения кризисной ситуации на Украине является блефом, сообщил политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с Lenta.ru. По его словам, хозяин Белого дома пытается таким образом запутать Россию и усилить прессинг.

Не очень много веры в то, что Трамп в реальности будет готов вводить какие-то 100-процентные тарифы в отношении стран, которые торгуют с Россией, потому что эти страны также активно торгуют и с США, то есть рушить американскую торговлю с этими государствами ради Украины было бы нелогично, — объяснил эксперт.

Сегодня, 28 июля, Трамп сообщил, что новый ультиматум для России по прекращению огня составит 10–12 дней. По его словам, «нет никаких причин ждать 50 дней». Также президент отметил, что хотел быть щедрым, но это не привело к прогрессу.

Ранее президент США пригрозил ввести 100-процентные пошлины против РФ, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность в течение примерно 50 дней. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва даже не заметила «декоративного ультиматума» американского лидера.

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