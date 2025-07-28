Звезда «Фишера» раскрыл, уступает ли Иван Янковский своим родственникам Звезда «Фишера» Гилев заявил, что Иван Янковский лучше всех своих родственников

Внук народного артиста СССР Олега Янковского — Иван Янковский — лучше всех своих родственников, заявил на премьере триллера «Хирург» актер театра и кино Сергей Гилев, сыгравший Мальцева в российском сериале «Фишер». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, все они совершенно разные. И сыгравший в «Фишере» главную роль Янковский не менее выдающийся, отметил Гилев.

Мне кажется, что он лучше всех своих родственников. Может быть. Вполне возможно, — объяснил актер.

Иван является сыном режиссера Филиппа Янковского и актрисы Оксаны Фандеры. Также он приходится старшим братом актрисе Елизавете Янковской. Пятикратный лауреат премии «Золотой орел» окончил Московскую международную киношколу в 2008 году, ГИТИС и мастерскую Женовача. Первую главную роль он сыграл в 2008 году в фантастическом триллере Романа Прыгунова «Индиго».

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица позвал сниматься российского актера Юру Борисова, потому что считает его «хорошим парнем». По его словам, артисту не надо работать и делать что-то специально перед камерой. Так он объяснил, почему не пригласил к сотрудничеству актера Ивана Янковского.