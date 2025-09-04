Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 07:15

«Только по делу»: психолог рассказала, какие правила нужны в школьных чатах

Психолог Рейнталь заявила, что в школьных чатах нужны жесткие правила

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В школьных родительских чатах важно установить четкие правила и назначить модератора, заявила NEWS.ru семейный психолог Галина Рейнталь. По ее словам, такие беседы стали привычной частью жизни родителей и учителей, но обилие маловажных сообщений делает их источником стресса.

Чтобы избежать превращения школьного родительского чата в источник эмоционального напряжения, важно установить четкие правила и назначить модератора. Модератор отвечает за соблюдение порядка в чате, следит за выполнением правил и удаляет ненужные сообщения. Эффективные правила должны быть закреплены в первом сообщении, что поможет снизить количество конфликтов и недопонимания, — посоветовала психолог.

Рейнталь также посоветовала заранее договариваться о правилах чата. Например, по ее словам, некоторые вопросы и детские конфликты лучше решать в личной переписке, а голосовые сообщения запретить. Кроме того, как отметила специалист, не стоит слать в чат открытки и сомнительные новости из интернета.

Если чат становится слишком активным и количество сообщений переваливает за 150, стоит привлечь внимание участников, а не листать ленту в надежде увидеть что-то важное, — добавила Рейнталь.

Ранее врач-инфекционист Марият Мухина заявила, что в начале учебного года родителям важно уделить внимание профилактике паразитарных и контактно-бытовых заболеваний. По ее словам, многие дети, побывавшие на каникулах в странах Азии, могут привезти с собой вшей.

советы
психологи
школы
родители
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские военные попытались закрепиться у разрушенного Антоновского моста
Талибы прибыли во Владивосток для участия в ВЭФ
Чемпионка Эстонии по шахматам решила выступать за Россию
Творожно-кофейное печенье — тает во рту: готовим без яиц и масла!
Дегтярев ответил, будет ли Россия участвовать в Олимпийских играх
Трамп объяснил, почему на самом деле не хочет Нобелевскую премию
«Что-то должно произойти»: Трамп сделал загадочное заявление по Украине
Греф раскрыл, какой должна быть ключевая ставка ЦБ для оживления экономики
Трамп описал отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном
Глава фитнес-сообщества рассказала о состоянии отрасли по итогам августа
Познер назвал профессию, которую никогда не заменит искусственный интеллект
Где недорого отдохнуть осенью-2025: топ-6 самых красивых мест Подмосковья
«Техническая стагнация»: Греф оценил состояние российской экономики
Реакция Путина на ультиматум ЕС поразила Китай
Две недели до краха ВСУ и срыв эвакуации: новости СВО на утро 4 сентября
Захарова заявила, что Зеленский путал гарантии для Украины с «коктейлем»
Трамп перепутал Зеленского с Путиным
Известный блогер-иноагент досрочно прекратил защиту своего бренда в России
В МИД РФ раскрыли, как изменится система международных отношениий
Кабачковые гнезда с яйцом — завтрак за 10 минут! Просто и очень вкусно
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.