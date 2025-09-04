«Только по делу»: психолог рассказала, какие правила нужны в школьных чатах Психолог Рейнталь заявила, что в школьных чатах нужны жесткие правила

В школьных родительских чатах важно установить четкие правила и назначить модератора, заявила NEWS.ru семейный психолог Галина Рейнталь. По ее словам, такие беседы стали привычной частью жизни родителей и учителей, но обилие маловажных сообщений делает их источником стресса.

Чтобы избежать превращения школьного родительского чата в источник эмоционального напряжения, важно установить четкие правила и назначить модератора. Модератор отвечает за соблюдение порядка в чате, следит за выполнением правил и удаляет ненужные сообщения. Эффективные правила должны быть закреплены в первом сообщении, что поможет снизить количество конфликтов и недопонимания, — посоветовала психолог.

Рейнталь также посоветовала заранее договариваться о правилах чата. Например, по ее словам, некоторые вопросы и детские конфликты лучше решать в личной переписке, а голосовые сообщения запретить. Кроме того, как отметила специалист, не стоит слать в чат открытки и сомнительные новости из интернета.

Если чат становится слишком активным и количество сообщений переваливает за 150, стоит привлечь внимание участников, а не листать ленту в надежде увидеть что-то важное, — добавила Рейнталь.

