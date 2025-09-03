Инфекционист предупредила об одной опасности для здоровья школьников Инфекционист Мухина: в начале учебного года могут участиться случаи педикулеза

В начале учебного года стоит обеспокоиться профилактикой детских паразитарных и контактно-бытовых болезней, заявила врач-инфекционист Марият Мухина. По ее словам, переданным LIFE.ru, многие дети, которые отдыхали в странах Азии, могли подцепить вшей во время каникул.

Многие вернулись из путешествий в страны Азии, где довольно низкий уровень гигиены, как и, соответственно, обработка белья в гостиницах. Возможно заражение микозами и педикулезами через полотенца в местах общего пользования, при посещении массажей и других контактных процедур, — заявила она.

Ранее дерматолог Юлия Галлямова дала советы, как уберечь своего ребенка от вшей. По ее словам, во избежание педикулеза и других паразитарных заболеваний родителям следует лишний раз объяснить ребенку, что можно использовать исключительно свои принадлежности для личной гигиены. Особенно важно провести такую беседу перед поездкой в детский лагерь.