04 сентября 2025 в 07:19

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 сентября: инфографика

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ночь на 4 сентября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 46 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«4 сентября с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Волгоградской области, 16 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

ПВО
БПЛА
ВСУ
Минобороны РФ
