04 сентября 2025 в 07:16

Операторы начали блокировать одну категорию звонков вместе со спамом

Операторы начали блокировать звонки от юрлиц вместе со спамом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Требование к операторам связи по ограничению спама привело к массовой блокировке всех звонков от коммерческих организаций, передает газета «Коммерсант». Источник в банковской сфере заявил, что ограничения в том числе затронули банки и сервисы с кодами подтверждения.

Сейчас нет официального определения «массового» звонка, и под запрет может подпасть что угодно. Каждый оператор определяет и трактует это сам, — сказал источник издания.

При этом представитель Минцифры подчеркнул, что звонки от органов власти и подведомственных им организаций не подпадают под блокировку. Но у операторов есть способы умной фильтрации, которая дает возможность выборочно прекращать звонки от юрлиц и предпринимателей.

С 1 августа в России вступил в силу закон, позволяющий пользователям отказываться от нежелательных СМС-рассылок. Теперь для блокировки спама достаточно подать заявку через личный кабинет оператора или мобильное приложение. Новые правила распространяются на рекламные сообщения от банков, микрофинансовых организаций и магазинов, а также на горячие предложения по кредитам и акциям.

Ранее стало известно, что в последние недели мошенники стали активнее рассылать поддельные письма, имитирующие уведомления от «Госуслуг». В них сообщается о входе в аккаунт с подозрительного IP-адреса, а также дается номер телефона. Если по нему позвонить и сообщить СМС-код, мошенник получит доступ к личным данным.

