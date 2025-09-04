Глава фитнес-сообщества рассказала о состоянии отрасли по итогам августа Глава фитнес-сообщества Силина: в августе выручка отрасли выросла на 16,6%

В августе 2025-го продажи клубных карт выросли на 16,8% по сравнению с августом 2024-го, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, отрасль, в целом, демонстрирует рост в 16,6%.

В последнем месяце лета продажи клубных карт выросли в среднем по стране на 16,8%, посещаемость прибавила в среднем 12,1% к августу прошлого года. Прирост совокупного объёма выручки отрасли за август — 16,6% (плюс 2,7 млрд рублей к августу 2024 года). За восемь месяцев 2025 года совокупный объем рынка фитнес-индустрии в целом составил 143,35 млрд рублей, — отметила Силина.

Рост показателей связан с совокупностью факторов, подчеркнула Силина. Подготовка к новому учебному году вместе с удорожанием зарубежных туров заставила часть семей распределить бюджет в пользу «городского досуга» и фитнеса, добавила собеседница.

Прохладное и дождливое окончание лета в ряде городов стимулировало спрос на занятия в клубах. Да и сами фитнес-объекты, досрочно готовясь к высокому осенне-зимнему сезону, предложили новые кастомизированные продукты — выгодные семейные программы и расширенные wellness-услуги. Дополнительный эффект дала пролонгация договоров в конце лета, — заявила Силина.

По ее словам, есть и негативные тенденции, в частности, рост расходов фитнес-клубов. Фонд оплаты труда, арендные платежи, коммунальные услуги с начала года увеличились в среднем на 12–13%, объяснила Силина. Она отметила, что маржинальность фитнес-бизнеса в среднем по России остается низкой.

Для стабилизации рынка необходимо комплексное решение: создание дифференцированных тарифов естественных монополий, поддержка доступности аренды для социально значимых объектов, разработка новых налоговых и неналоговых стимулов, в том числе в рамках госпрограмм. Также необходимо расширить возможности сотрудничества фитнес-клубов с самозанятыми или индивидуальными предпринимателями на упрощенной системе налогообложения, — подытожила Силина.

