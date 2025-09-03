Завтрак за 5 минут! Капустные драники с хрустящей корочкой: просто и вкусно

Эти драники — идеальное начало дня: хрустящие, ароматные и невероятно сытные! Они сочетают нежность капусты, пикантность чеснока и золотистую корочку, которая тает во рту. Такой завтрак зарядит энергией и надолго сохранит чувство сытости.

Для приготовления вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, соль, перец и растительное масло для жарки. Капусту нашинкуйте, посолите и немного помните руками, чтобы она пустила сок. Чеснок пропустите через пресс.

Добавьте к капусте яйцо, муку, чеснок, перец. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, добавьте масло. Выкладывайте ложкой драники, формируя небольшие лепешки. Обжаривайте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной или греческим йогуртом. Эти драники хороши тем, что их можно дополнить нарезанной зеленью или тертым сыром прямо в тесто. Они остаются вкусными даже в холодном виде, поэтому их можно взять с собой в качестве перекуса.

