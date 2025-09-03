Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 10:35

Завтрак за 5 минут! Капустные драники с хрустящей корочкой: просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти драники — идеальное начало дня: хрустящие, ароматные и невероятно сытные! Они сочетают нежность капусты, пикантность чеснока и золотистую корочку, которая тает во рту. Такой завтрак зарядит энергией и надолго сохранит чувство сытости.

Для приготовления вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, соль, перец и растительное масло для жарки. Капусту нашинкуйте, посолите и немного помните руками, чтобы она пустила сок. Чеснок пропустите через пресс.

Добавьте к капусте яйцо, муку, чеснок, перец. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, добавьте масло. Выкладывайте ложкой драники, формируя небольшие лепешки. Обжаривайте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной или греческим йогуртом. Эти драники хороши тем, что их можно дополнить нарезанной зеленью или тертым сыром прямо в тесто. Они остаются вкусными даже в холодном виде, поэтому их можно взять с собой в качестве перекуса.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

капуста
рецепты
кулинария
завтраки
драники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Строитель-мигрант приставал к 13-летней девочке и пытался увести ее в лес
Киев бросил иностранцев закрывать брешь на линии фронта
Путин встретил потомков советских маршалов на торжествах в Пекине
МИД России запросил у Китая разъяснения по безвизовому режиму
Странный ритуал помощников Ким Чен Ына в Пекине озадачил журналистов
Силовики ворвались в «резиновые» дачи с нелегалами в российском городе
В Казахстане сорвался концерт Макса Коржа
ЦБ России выступил против ограничений на вывоз золота физлицами
Музкритик раскрыл истинный смысл песни «Третье сентября» Шуфутинского
Россиянам дали совет, как распознать приближение инфаркта
Магнитные бури сегодня, 3 сентября: что завтра, высокое давление, боли
Удары по Украине сегодня, 3 сентября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Мерц неожиданно отверг слова фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине
Появились кадры погони за водителем, в голову которого выстрелил инспектор
Экстремистские эскизы и татуировки выдали пособника РДК
Россияне раскупили все билеты на концерт Шуфутинского 3 сентября
Тяжелый военный самолет совершил аварийную посадку под Красноярском
В Киев неожиданно прибыл министр обороны европейской страны
Пожилой мужчина загорелся из-за увлажняющего крема
Трамп «вооружит» свою иммиграционную службу шпионским ПО
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.