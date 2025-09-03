«Получит свое»: Зеленскому предрекли страшную судьбу

Президент Украины Владимир Зеленский может понести наказание на родине или в одной из стран Запада, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, украинский лидер мечтает навсегда покинуть свою страну.

В последнее время Зеленский не оправдывается, он декларирует какую-то миссию, произносит заклятия и клятвенные заверения. Я думаю, что он уже реально не контролирует ситуацию. Он — номинальная фигура, и у него есть мечта уехать куда-нибудь и больше никогда на эту Украину не возвращаться. Но, я думаю, все-таки история его накажет. Зеленский получит свое, и его будут судить или западные прокуроры, или украинские, — сказал Матвийчук.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что Зеленский продолжает конфликт на Украине в своих корыстных интересах. По утверждению украинского парламентария, глава государства напрямую вошел в оружейный бизнес через своих ближайших соратников.

До этого экс-главком ВСУ Валерий Залужный после слухов о возможном участии в выборах обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев. Военачальник получил поддержку 74% участников опроса.