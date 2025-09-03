Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 16:07

«Получит свое»: Зеленскому предрекли страшную судьбу

Военэксперт Матвийчук: Зеленского будут судить на Украине или Западе

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский может понести наказание на родине или в одной из стран Запада, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, украинский лидер мечтает навсегда покинуть свою страну.

В последнее время Зеленский не оправдывается, он декларирует какую-то миссию, произносит заклятия и клятвенные заверения. Я думаю, что он уже реально не контролирует ситуацию. Он — номинальная фигура, и у него есть мечта уехать куда-нибудь и больше никогда на эту Украину не возвращаться. Но, я думаю, все-таки история его накажет. Зеленский получит свое, и его будут судить или западные прокуроры, или украинские, — сказал Матвийчук.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что Зеленский продолжает конфликт на Украине в своих корыстных интересах. По утверждению украинского парламентария, глава государства напрямую вошел в оружейный бизнес через своих ближайших соратников.

До этого экс-главком ВСУ Валерий Залужный после слухов о возможном участии в выборах обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев. Военачальник получил поддержку 74% участников опроса.

Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
Запад
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, кем он считает Зеленского на Украине
Для любимого зятя: соленые огурцы с тархуном — необычно и очень вкусно
Блогер посоветовала живописный регион для короткой поездки осенью из Москвы
Путин пригласил Зеленского в Москву
Путин анонсировал запуск «газовой реки» в Китай
Путин ответил на вопрос о безопасности Украины
Путин раскрыл истинное отношение России к вступлению Украины в ЕС
«На вкус и цвет товарищей нет»: Долина о «голой» вечеринке Крида
Путин объяснил, что происходит с ведущими экономиками ЕС
Названы простые способы быстро повысить артериальное давление
Долина выступила против полного перехода на ИИ
Названы вероятные цели новой торпеды Китая, которую сравнили с «Посейдоном»
ВСУ под землей, ВС РФ в центре Купянска: новости СВО на вечер 3 сентября
В российском городе женщина угнала незапертый автомобиль
Труп на сельской дискотеке: юный рецидивист зарезал сверстника из ревности
Забрали горы: мужчина бесследно пропал на хребте в Кубани, как его спасают
«Стараюсь меньше отвлекаться: Путин высказался об отношении к слухам
Долина призналась, что «прячется» от желающих попасть на юбилейный концерт
Ливни, град и холод до +3? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
Девушку футболиста увезли в больницу из-за очень большого члена ее партнера
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.