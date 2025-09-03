Путин раскрыл, кем он считает Зеленского на Украине

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Китае назвал Владимира Зеленского «действующим главой администрации» Украины. Он подчеркнул, что никогда не отказывался от встреч с ним, однако, согласно законам страны, Зеленский не может официально считаться президентом.

Это путь в никуда — если с действующим главой администрации, аккуратно так скажем, проводить встречи, — сказал Путин.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о легитимности Зеленского будет иметь принципиальное значение, когда дело дойдет до подписания мирного соглашения. По его словам, иначе в будущем у сменщиков главы украинского государства могут возникнуть вопросы к договоренностям.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что Путину не с кем общаться о перемирии на Украине. Он напомнил, что украинский президент является нелегитимным, так же как и назначенные им министры.