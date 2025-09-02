Украинский президент Владимир Зеленский продолжает конфликт на Украине в своих корыстных интересах, заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале. По утверждению украинского парламентария, Зеленский напрямую вошел в оружейный бизнес через своих ближайших соратников.

Зеленский окончательно развеял все мифы о причинах этой войны и ее продолжения — личное обогащение, — говорится в сообщении.

Ранее Дубинский в СИЗО обвинил Зеленского в обмане президента США Дональда Трампа и присвоении средств из оборонного бюджета. Он также отметил, что после встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле 23 июля не было проведено ни одной очной встречи.

До этого украинский депутат заявил, что европейские лидеры «отзывают к ноге» Зеленского из-за неудачи его попыток организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал Зеленского «шавкой», а западных союзников — «коалицией дрессировщиков». Дубинский также отметил, что Зеленский, заявляя о готовности к встрече, не желал ее, и эта тактика не сработала.