03 сентября 2025 в 16:12

Россиянам раскрыли, как можно сохранить мотивацию для тренировок осенью

Психолог Крашкина: смена упражнений замотивирует на осенние тренировки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Поддерживать физическую активность осенью поможет смена упражнений, заявила врач-психотерапевт Ирина Крашкина. По ее словам, переданным РИАМО, важно адаптировать свои тренировки к изменяющимся погодным условиям.

Кроме того, можно обратить внимание на занятия в помещениях: фитнес-зал, йога, пилатес, да и домашние тренировки никто не отменял — они станут отличной альтернативой, — сказала психотерапевт.

Ранее фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский заявил, что с наступлением холодов тренироваться лучше в термобелье. По его словам, лучше приобрести несколько комплектов экипировки.

До этого телеведущая Ксения Бородина рассказала, что не ограничивает себя в еде полностью, но старается контролировать свой рацион и не переедать. Кроме того, знаменитость старается проходить не менее 15 тысяч шагов ежедневно.

