Мирный житель подорвался на сброшенной с БПЛА мине В Херсонской области один человек погиб и еще один пострадал при ударе БПЛА

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по территории Херсонской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в результате детонации сброшенной с БПЛА мины в Голой Пристани погиб 54-летний мужчина. Кроме того, в поселке Горностаевка был ранен 45-летний мужчина.

54-летний мужчина погиб в результате ударов БПЛА по частному сектору в Голой Пристани. В поселке Горностаевка на сброшенной с БПЛА мине подорвался 45-летний мужчина — с осколочными ранениями госпитализирован в Геническую ЦРБ, — говорится в сообщении.

Сальдо добавил, что украинские войска также нанесли удары по жилой застройке в Алешках, Великих Копанях, Днепрянах, Каховке, Новой Каховке, Обрывке, Пролетарке, Песчановке и Раденске. Среди жителей населенных пунктов пострадавших нет.

Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ атаковали энергообъекты и зернохранилище в Херсонской области. Из-за ударов около 45 тыс. человек, проживающих в 87 населенных пунктах, остались без света.