25 августа 2025 в 10:15

Фитнес-эксперт рассказал, в чем тренироваться осенью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С наступлением холодов тренироваться лучше в термобелье, заявил фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский. По его словам, переданным «Москвой 24», в идеале нужно иметь несколько комплектов экипировки.

По его словам, если человек выбирает одежду для тренировок, важно учитывать тип нагрузки. Для занятий, где между подходами нужно отдыхать, например на воркаут-площадках, лучше выбрать теплое термобелье, особенно при холодной погоде, чтобы не замерзнуть. В таком случае идеально подойдет шерстяное термобелье. А если человек совмещает кардионагрузки с тренировками на тренажерах, турниках или кроссфитом, лучше выбрать одежду из комбинированных тканей.

