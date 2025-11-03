Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 12:43

Милонов призвал депутатов отказаться от западных костюмов

Милонов призвал депутатов ходить в Госдуму во френчах российского пошива

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским парламентариям нужно перестать носить дорогие костюмы иностранного производства как «бездуховные», заявил депутат Виталий Милонов. По его словам, которые передает «Газета.Ru», слуги народа должны вернуться к более строгой одежде, например, сюртукам или френчам, российского пошива.

В русский парламент люди, надеюсь, перестанут надевать всякие разные итальянские, французские, английские костюмчики дорогостоящие — бездуховные, безнравственно дорогие, а будут ходить в сюртуках, в неких френчах. Я считаю, что мы вернемся к тому, что депутаты Госдумы будут ходить в форме, как подобает депутатам российского парламента великой нашей империи, — заявил он.

Таким образом он оценил предположение стилиста Владислава Лисовца о том, что депутаты через 30 лет будут ходить на работу в Госдуму в спортивных костюмах, поскольку это удобно. Милонов в ответ на это заявил, что Лисовец перепутал Госдуму с Европарламентом, где уже лет через 15, люди будут ходить либо совсем без штанов, либо в банановых листьях.

До этого Лисовец признался, что отечественный рынок одежды сократился после ухода многих известных брендов, выпускающих в том числе люксовые вещи. В связи с отсутствием разнообразия россияне стали одеваться одинаково.

Россия
Госдума
депутаты
Виталий Милонов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 3 ноября, фото, видео
Стало известно, на сколько дней конфликта ФРГ хватит БПЛА
Солистка «Комбинации» вышла в свет со сломанной рукой и попала на видео
Российские школы потратили миллионы на закупку водорослей для детей
В Оренбургской области почтили память Черномырдина масштабным мероприятием
Россия и Китай собираются развивать спутниковую навигацию
Адмирал НАТО сделал заявление по окончанию украинского конфликта
В администрации Путина высказались о газовых запретах ЕС
Россия собирается увеличить поставки продуктов питания в соседнюю страну
РСТ раскрыл реальную ситуацию со вспышкой смертельного вируса на Мальдивах
«Кальянный рэп»: Собчак высмеяла Пашиняна за видео с песней Макана
Сотни тел украинских военных нашли в Судже
Названы последствия возможного отказа Катара поставлять газ в Евросоюз
В РСТ рассказали, почему не стоит бояться лихорадки денге на Мальдивах
«Не выдал большой тайны»: на Украине признали потерю Красноармейска
«Коктейль смертельных атак»: НАТО готовит армию БПЛА на границе с Россией
Глава Пентагона посетил границу КНДР и Южной Кореи
«Такие пакеты мне нравятся»: фанатка угодила Akmal' на концерте в Донецке
Погода в Москве во вторник, 4 ноября: ждать ли сильных ливней и похолодания
Скончался автор закона об общественном контроле
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.