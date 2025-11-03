Милонов призвал депутатов отказаться от западных костюмов

Российским парламентариям нужно перестать носить дорогие костюмы иностранного производства как «бездуховные», заявил депутат Виталий Милонов. По его словам, которые передает «Газета.Ru», слуги народа должны вернуться к более строгой одежде, например, сюртукам или френчам, российского пошива.

В русский парламент люди, надеюсь, перестанут надевать всякие разные итальянские, французские, английские костюмчики дорогостоящие — бездуховные, безнравственно дорогие, а будут ходить в сюртуках, в неких френчах. Я считаю, что мы вернемся к тому, что депутаты Госдумы будут ходить в форме, как подобает депутатам российского парламента великой нашей империи, — заявил он.

Таким образом он оценил предположение стилиста Владислава Лисовца о том, что депутаты через 30 лет будут ходить на работу в Госдуму в спортивных костюмах, поскольку это удобно. Милонов в ответ на это заявил, что Лисовец перепутал Госдуму с Европарламентом, где уже лет через 15, люди будут ходить либо совсем без штанов, либо в банановых листьях.

До этого Лисовец признался, что отечественный рынок одежды сократился после ухода многих известных брендов, выпускающих в том числе люксовые вещи. В связи с отсутствием разнообразия россияне стали одеваться одинаково.