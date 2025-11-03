В Госдуме допустили введение нового запрета

В России могут запретить табак, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, опубликованным в Telegram-канале журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым, такие прецеденты в мире уже есть и привел в пример Мальдивы.

В целом инициатива правильная. Может быть, когда-нибудь мы тоже в России придём к введению подобных мер. Но сначала для принятия такого решения должен быть запрос общества и консенсус по этому вопросу, — отметил Леонов.

Он также напомнил, что в Новой Зеландии еще в 2022 году предложили ввести пожизненный запрет на продажу табака для всех, кто родился после 1 января 2009 года. Но позже этот закон отозвали.

Ранее Леонов заявил о сохранении актуальности проблемы использования вейпов в России. Парламентарий отметил, что основными потребителями данной продукции являются молодые граждане, включая несовершеннолетних, что создает серьезные угрозы для системы здравоохранения и социальной сферы.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони пошутила, что «кого-нибудь убьет», если ее заставят отказаться от сигарет. Таким образом она отреагировала на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который посоветовал главе правительства бросить курить. По словам Мелони, отказ от вредной привычки для нее практически невозможен.