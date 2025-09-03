Капустный перевертыш: ленивый пирог без возни с тестом за 20 минут

Этот пирог — гениальное решение для тех, кто хочет накормить семью вкусным и сытным ужином без лишних хлопот! Хрустящая капустная основа, сочная мясная начинка и аппетитная сырная корочка создают идеальный гастрономический дуэт. Идеальное блюдо для буднего вечера, когда времени совсем нет, а результат должен быть впечатляющим.

Для приготовления вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 300 г мясного фарша, 1 луковица, 2 яйца, 100 г сметаны, 150 г сыра, соль, перец и растительное масло для жарки. Капусту нашинкуйте, посолите и немного помните руками, чтобы она пустила сок. Добавьте яйца и сметану, тщательно перемешайте.

Разогрейте сковороду с маслом, выложите капустную массу ровным слоем. Обжарьте под крышкой на среднем огне 7–8 минут до золотистой корочки снизу. Аккуратно переверните пирог на тарелку или на сковороду другой стороной. Равномерно распределите фарш, смешанный с нарезанным луком, посолите и поперчите. Посыпьте тертым сыром.

Готовьте под крышкой еще 10 минут на медленном огне. Подавайте горячим, нарезав на порционные куски. Этот пирог хорош со сметаной или томатным соусом. Он остается вкусным даже в холодном виде и прекрасно подходит для ланч-боксов.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.