Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 10:00

Капустный перевертыш: ленивый пирог без возни с тестом за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог — гениальное решение для тех, кто хочет накормить семью вкусным и сытным ужином без лишних хлопот! Хрустящая капустная основа, сочная мясная начинка и аппетитная сырная корочка создают идеальный гастрономический дуэт. Идеальное блюдо для буднего вечера, когда времени совсем нет, а результат должен быть впечатляющим.

Для приготовления вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 300 г мясного фарша, 1 луковица, 2 яйца, 100 г сметаны, 150 г сыра, соль, перец и растительное масло для жарки. Капусту нашинкуйте, посолите и немного помните руками, чтобы она пустила сок. Добавьте яйца и сметану, тщательно перемешайте.

Разогрейте сковороду с маслом, выложите капустную массу ровным слоем. Обжарьте под крышкой на среднем огне 7–8 минут до золотистой корочки снизу. Аккуратно переверните пирог на тарелку или на сковороду другой стороной. Равномерно распределите фарш, смешанный с нарезанным луком, посолите и поперчите. Посыпьте тертым сыром.

Готовьте под крышкой еще 10 минут на медленном огне. Подавайте горячим, нарезав на порционные куски. Этот пирог хорош со сметаной или томатным соусом. Он остается вкусным даже в холодном виде и прекрасно подходит для ланч-боксов.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

капуста
рецепты
пироги
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Строитель-мигрант приставал к 13-летней девочке и пытался увести ее в лес
Киев бросил иностранцев закрывать брешь на линии фронта
Путин встретил потомков советских маршалов на торжествах в Пекине
МИД России запросил у Китая разъяснения по безвизовому режиму
Странный ритуал помощников Ким Чен Ына в Пекине озадачил журналистов
Силовики ворвались в «резиновые» дачи с нелегалами в российском городе
В Казахстане сорвался концерт Макса Коржа
ЦБ России выступил против ограничений на вывоз золота физлицами
Музкритик раскрыл истинный смысл песни «Третье сентября» Шуфутинского
Россиянам дали совет, как распознать приближение инфаркта
Магнитные бури сегодня, 3 сентября: что завтра, высокое давление, боли
Удары по Украине сегодня, 3 сентября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Мерц неожиданно отверг слова фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине
Появились кадры погони за водителем, в голову которого выстрелил инспектор
Экстремистские эскизы и татуировки выдали пособника РДК
Россияне раскупили все билеты на концерт Шуфутинского 3 сентября
Тяжелый военный самолет совершил аварийную посадку под Красноярском
В Киев неожиданно прибыл министр обороны европейской страны
Пожилой мужчина загорелся из-за увлажняющего крема
Трамп «вооружит» свою иммиграционную службу шпионским ПО
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.