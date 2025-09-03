Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 15:47

Раскрыто, к объединению каких союзников может привести политика Трампа

Политолог Перенджиев не исключил создания военного анклава России, Китая и КНДР

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Давление со стороны США может привести к созданию военного анклава России, Китая и КНДР, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что данный союз может оказаться не только военным, но и ядерным, если Штаты будут оказывать соответствующее давление на все три государства.

Военный анклав России, Китая и КНДР может образоваться за счет политики США, если они будут серьезным образом оказывать военное давление на все три государства. Особенно если такое давление будет осуществляться ядерными силами, какая-то ядерная инфраструктура будет размещаться вблизи наших стран, то, конечно, такой союз России, Китая и КНДР может оказаться не только военным, но и ядерным. Будет некая единая система защиты и отражения любых ядерных угроз, так как все три государства являются ядерными. Северная Корея пока что не является официально признанной ядерной державой, но если США не одумаются и будут реально оказывать серьезное давление не только военными, но и ядерными средствами на страны, то образование ядерного союза выльется в то, что Россия и Китай проведут, я бы это назвал, ядерную амнистию Северной Кореи и признают ее официальной ядерной державой. Это может много изменить в данной ситуации, — высказался Перенджиев.

По его словам, у американского президента Дональда Трампа действительно есть поводы для опасений. Однако, отметил политолог, никакого заговора против США, а только образовался определенный треугольник по сотрудничеству: Москва, Пекин и Пхеньян. Он напомнил, что между Россией и КНДР заключен договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, при этом подобное соглашение также есть между Северной Кореей и Китаем.

Поэтому здесь Трампу лучше не заниматься какими-то домыслами и высказывать свои страхи, а выстраивать дипломатический диалог не только с Россией, но и с Китаем, и по возможности с Северной Кореей. У Трампа есть все возможности не допустить этого заговора, — заключил Перенджиев.

Ранее Трамп попросил председателя Китая Си Цзиньпина не забывать помощь США во Второй мировой войне. Также он попросил передать привет присутствующим на военном параде в Пекине президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. При этом глава Белого дома рассказал о некоем заговоре против страны, но не стал уточнять подробности.

США
Дональд Трамп
Россия
Китай
КНДР
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
