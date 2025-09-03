Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 16:04

В Европе испугались «вызывающей» встречи в Китае

Каллас назвала вызовом миропорядку встречу лидеров России, КНР и КНДР в Китае

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Встреча лидеров России, Китая, Ирана и КНДР в КНР стали «прямым вызовом» миропорядку, основанному на правилах, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ходе пресс-конференции в Брюсселе. По ее словам, Евросоюз обязан «противостоять этой новой реальности», передает ТАСС.

Председатель КНР стоит рядом с лидерами России, Ирана и КНДР в Пекине — это не просто антизападная позиция. Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах, — сказала Каллас.

Ранее на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина состоялись торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Начало было положено речью председателя КНР Си Цзиньпина. После по плану прошел военный парад с участием тысяч военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники Народно-освободительной армии КНР.

Российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным остановилась в пятизвездочном Ritz Carlton в Тяньцзине. Отель находится в историческом районе с колониальной застройкой конца XIX века, рядом с железнодорожным вокзалом.

Россия
Китай
КНДР
Евросоюз
Кая Каллас
