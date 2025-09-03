Жители Уфы застряли в самодельном плавучем домике

Двое жителей Уфы застряли в самодельном плавучем домике, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Конструкция не двигалась с места, так как села на мель.

Канал отметил, что спасатели сняли понтон и потащили домик вниз по течению. Плавучее жилище тянули восемь километров и пришвартовали в заливе на Нижегородке.

Ранее казахстанским экстренным службам удалось спасти шесть альпинистов в горах Заилийского Алатау в Алма-Атинской области. Пятеро из них — россияне. По информации МЧС Казахстана, двое человек получили травмы ног, из-за чего не смогли продолжить восхождение. Причиной стал камнепад на пике Сатпаева.

До этого в Крыму обрушился причал на центральной набережной Алушты. Отмечается, что конструкция обвалилась вместе с находившимися на ней рыбаками. Спасатели эвакуировали с места происшествия четырех человек, обошлось без пострадавших. На кадрах, опубликованных в Сети, видны обвалившиеся несколько пролетов причала. Также запечатлена работа спасателей, которые помогали подняться одному из рыбаков.