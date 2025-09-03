VK проведет онлайн-фестиваль для любителей литературы

VK и Московская международная книжная ярмарка организуют онлайн-фестиваль для поклонников литературы, в котором примет участие писательница Александра Маринина. В период с 3 по 7 сентября на платформе VK Видео пройдут трансляции мероприятий ярмарки и онлайн-дискуссии с писателями, поэтами и музеями.

В проекте также участвуют Александр Цыпкин, Денис Драгунский и музеи, посвященные русским классикам. В этом году пользователи смогут присоединиться к ярмарке в онлайн-формате, наблюдая за выступлениями через канал VK Видео. Эксклюзивный лекторий от VK будет доступен в трех сообществах — VK Культура, VK Видео и «Общество разговорного жанра» от VK Музыки.

Сегодня онлайн — важнейшая площадка для присутствия писателей и поэтов. Здесь аудитория не только знакомится с их произведениями, но и узнает больше о любимых авторах, историях и смыслах, которые они создают. Задача нашего лектория — создать пространство для культурного диалога, в котором пользователи смогут окунуться в мир известных российских литературных деятелей, — заявил директор по стратегическим партнерствам VK Дмитрий Уваров.

Ранее сообщалось, что в Москве на территории парка «Зарядье» в рамках фестиваля «Культурный город» представят два музыкальных спектакля по мотивам произведений поэта Александра Пушкина. Постановка «Барышня-крестьянка» прошла 31 августа, а «За рекою, за быстрою…» состоится 4 сентября.