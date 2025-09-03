Картофельные шайбочки с сыром и чесноком! Универсальная закуска за 15 минут

Эти хрустящие картофельные шайбочки — настоящая магия простых ингредиентов! Они сочетают нежность картофеля, пикантность чеснока и аппетитную сырную корочку. Идеальная закуска к пиву, дополнение к мясу или самостоятельный перекус, который исчезает со стола мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупные картофелины, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. растительного масла, соль и специи по вкусу. Картофель тщательно вымойте щеткой, нарежьте тонкими кружочками (толщиной 3–4 мм). Сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс.

Смешайте картофельные кружочки с маслом, солью и специями. Выложите на противень с пергаментом в один слой. Посыпьте сыром и чесноком. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 12–15 минут до золотистой корочки и хрустящих краёв. Подавайте сразу же, пока сыр тянется и аромат чеснока максимально яркий!

Эти шайбочки хороши с соусом на основе сметаны или йогурта с зеленью. Они остаются хрустящими даже после остывания, но вряд ли доживут до этого момента — их съедают в первые минуты!

