Средиземноморский салат с оливками и базиликом в томатной заливке

Основа салата: 1 кг помидоров, 300 граммов кабачков, 300 граммов цветной капусты, 1 красный болгарский перец, 1 крупная морковь, 100 граммов лука, 100 граммов зеленых оливок без косточек, пучок свежего базилика, два зубчика чеснока. Для томатной заливки понадобится 500 миллилитров томатного сока (или перекрученные на мясорубке помидоры), 50 миллилитров растительного масла, две столовые ложки сахара, одна столовая ложка соли, 50 миллилитров 9%-го уксуса.

Помидоры поделите на дольки, кабачок — на кубики, цветную капусту разделите на небольшие соцветия, болгарский перец нарежьте соломкой, морковь измельчите на крупной терке, лук поделите полукольцами. Оливки разрежьте колечками, базилик и чеснок крупно порубите. В объемной кастрюле смешайте томатный сок, растительное масло, сахар и соль. Доведите эту смесь до кипения. Когда она закипит, аккуратно выложите все подготовленные овощи, кроме томатов и базилика. Варите на среднем огне, аккуратно помешивая, четверть часа. Затем положите нарезанные томаты, оливки и базилик с чесноком. Проварите все вместе десять минут. В самом конце влейте уксус, хорошо перемешайте и снимите с огня. Горячий салат переложите в стерильные банки, закатайте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

