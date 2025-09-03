Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 08:00

Средиземноморский салат с оливками и базиликом в томатной заливке

Средиземноморский салат с оливками и базиликом в томатной заливке Средиземноморский салат с оливками и базиликом в томатной заливке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Основа салата: 1 кг помидоров, 300 граммов кабачков, 300 граммов цветной капусты, 1 красный болгарский перец, 1 крупная морковь, 100 граммов лука, 100 граммов зеленых оливок без косточек, пучок свежего базилика, два зубчика чеснока. Для томатной заливки понадобится 500 миллилитров томатного сока (или перекрученные на мясорубке помидоры), 50 миллилитров растительного масла, две столовые ложки сахара, одна столовая ложка соли, 50 миллилитров 9%-го уксуса.

Помидоры поделите на дольки, кабачок — на кубики, цветную капусту разделите на небольшие соцветия, болгарский перец нарежьте соломкой, морковь измельчите на крупной терке, лук поделите полукольцами. Оливки разрежьте колечками, базилик и чеснок крупно порубите. В объемной кастрюле смешайте томатный сок, растительное масло, сахар и соль. Доведите эту смесь до кипения. Когда она закипит, аккуратно выложите все подготовленные овощи, кроме томатов и базилика. Варите на среднем огне, аккуратно помешивая, четверть часа. Затем положите нарезанные томаты, оливки и базилик с чесноком. Проварите все вместе десять минут. В самом конце влейте уксус, хорошо перемешайте и снимите с огня. Горячий салат переложите в стерильные банки, закатайте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

Ранее мы писали, как приготовить Икру «Восточная» из свежих баклажанов

салат
рецепты
Италия
томаты
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Новосибирска напал на школьника и похитил у него 1 млн рублей
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 3 сентября
Спасший 167 жизней пилот стал фигурантом дела о посадке самолета в поле
На Украине назвали последствия удара по железной дороге у Знаменки
В российском городе бочка весом около тонны упала на рабочего
Родственница Ким Чен Ына появилась на переговорах с Путиным
«Надо и придется»: Захарова сделала Западу предупреждение из-за Украины
ЦБ закрыл один российский банк
Захарова раскрыла, ждать ли китайцам безвиза с Россией
Как «Три стакана», но по-итальянски: готовим яблочный пирог сбричолата
Освобождение Камышевахи обнажило главный страх ВСУ
Раскрыт состав российской делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына
Наступление ВС РФ на Харьков 3 сентября: скандал с флагом, что в Купянске
В Венесуэле не поверили намерениям США уничтожать корабли с наркотиками
Депутат дал совет гимнасткам с Украины после угрозы бойкота из-за россиянки
Опубликовано видео парада с Путиным в честь 80-летия победы над Японией
Соленые помидоры с хреном и смородиновым листом
«Братский долг»: Ким Чен Ын обещал Путину прийти на помощь в нужный момент
Неразорвавшийся снаряд упал на крышу железнодорожной станции
«Мы никогда не забудем»: Путин о героизме бойцов КНДР под Курском
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.