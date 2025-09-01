Картофельные панкейки-оладьи! Вкуснятина из простых продуктов за 10 минут!

Эти панкейки — идеальный способ превратить обычный картофель в изысканное блюдо! Нежные, воздушные, с хрустящей корочкой, они сочетают в себе простоту приготовления и насыщенный вкус. Отличный вариант для завтрака, ужина или сытного перекуса, который понравится и взрослым, и детям.

Для приготовления вам понадобится 500 граммов картофеля, 1 луковица, 2 яйца, 3 столовые ложки муки, 50 миллилитров молока или кефира, соль, перец и растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Лук нарежьте. Отожмите из картофеля лишнюю жидкость — это поможет оладьям стать хрустящими.

Добавьте к картофельной массе лук, яйца, муку, молоко, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, добавьте немного масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя круглые оладьи. Жарьте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной, греческим йогуртом или томатным соусом. Эти панкейки хороши тем, что их можно разнообразить: добавить в тесто нарезанную зелень, ветчину или сыр. Они остаются вкусными даже в холодном виде и прекрасно подходят для полезных перекусов.

