Вместо сырников! Лепешка «Творожный лентяй» с сыром — просто и вкусно!

Эта лепешка — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит вкусную и быструю еду без лишних хлопот! Нежное творожное тесто, расплавленный сыр и ароматная зелень создают идеальную гармонию вкусов. Идеальный вариант для завтрака, ужина или перекуса, который готовится буквально за несколько минут.

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов творога, 2 яйца, 100 граммов муки, чайная ложка разрыхлителя, 100 граммов твердого сыра, пучок укропа и петрушки, соль и перец по вкусу. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, соль и перец, тщательно перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите однородное тесто.

Зелень мелко порубите, сыр натрите на крупной терке. Добавьте большую часть сыра и зелени в тесто, оставив немного для посыпки. Тесто выложите на сковороду с антипригарным покрытием, разровняйте лопаткой в круг толщиной около 1,5 см. Посыпьте оставшимся сыром и зеленью.

Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 7–8 минут. Переверните, накройте крышкой и готовьте еще 5–7 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей, разрезанной на порции. Эта лепешка хороша со сметаной, свежими овощами или салатом. Она остается вкусной даже в холодном виде и прекрасно подходит для полезных перекусов в течение дня.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

