01 сентября 2025 в 15:15

В российском городе открыли памятник Феликсу Дзержинскому

В центре Владивостока открыли памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому

Церемония открытия памятника государственному деятелю Феликсу Дзержинскому у здания прокуратуры на Океанском проспекте Церемония открытия памятника государственному деятелю Феликсу Дзержинскому у здания прокуратуры на Океанском проспекте Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Во Владивостоке состоялось торжественное открытие памятника революционеру, основателю и руководителю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией (ВЧК) Феликсу Дзержинскому, сообщает пресс-служба антитеррористической комиссии Приморского края. Инициатива установки монумента исходила от ветеранов органов госбезопасности и сотрудников регионального управления ФСБ России, а также была поддержана губернатором Олегом Кожемяко и администрацией города.

Это уникальный человек, настоящий патриот своей страны, основатель и первый руководитель органов государственной безопасности, — процитировала комиссия генерал-лейтенанта Дениса Симонова.

До этого открыли памятник журналистке и политологу Дарье Дугиной в парке «Захарово», расположенном в Одинцовском городском округе Подмосковья. Он создан из карельского серого гранита и бронзы. Автором проекта стал скульптор Дмитрий Александров, который был лично знаком с журналисткой. По словам телеведущего Дмитрия Киселева, Дарья стала символом своего поколения.

памятники
Владивосток
Феликс Дзержинский
открытия
