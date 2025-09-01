В российском городе открыли памятник Феликсу Дзержинскому

Во Владивостоке состоялось торжественное открытие памятника революционеру, основателю и руководителю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией (ВЧК) Феликсу Дзержинскому, сообщает пресс-служба антитеррористической комиссии Приморского края. Инициатива установки монумента исходила от ветеранов органов госбезопасности и сотрудников регионального управления ФСБ России, а также была поддержана губернатором Олегом Кожемяко и администрацией города.

Это уникальный человек, настоящий патриот своей страны, основатель и первый руководитель органов государственной безопасности, — процитировала комиссия генерал-лейтенанта Дениса Симонова.

До этого открыли памятник журналистке и политологу Дарье Дугиной в парке «Захарово», расположенном в Одинцовском городском округе Подмосковья. Он создан из карельского серого гранита и бронзы. Автором проекта стал скульптор Дмитрий Александров, который был лично знаком с журналисткой. По словам телеведущего Дмитрия Киселева, Дарья стала символом своего поколения.