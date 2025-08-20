Памятник Дарье Дугиной открыли в Подмосковье

Памятник журналистке и политологу Дарье Дугиной открыли в парке «Захарово» в Одинцовском городском округе Подмосковья, он создан из карельского серого гранита и бронзы, передает корреспондент NEWS.ru. Автором проекта стал скульптор Дмитрий Александров, который был лично знаком с журналисткой. По словам телеведущего Дмитрия Киселева, Дарья действительно стала символом своего поколения.

И Даша для старших поколений является вызовом. И нам всем приходится как-то пытаться соответствовать тому высокому стандарту, который Даша заложила и предложила всем. Спасибо родителям за то, что они сделали, — отметил Киселев на открытии.

Ранее сообщалось, что мать журналистки Наталия Мелентьева приехала на открытие памятника. По ее словам, это памятник русской душе с ее необъятностью, горящим внутри огнем и бесконечностью ее потенциальности.

20 августа исполняется три года со дня теракта, в результате которого погибла Дарья Дугина. Трагедия случилась, когда автомобиль девушки был взорван после совместного с отцом посещения фестиваля «Традиция».