Мать Дугиной выступила с трогательной речью на открытии памятника дочери Мать Дугиной почтила память дочери на открытии памятника в Подмосковье

Мать журналистки Дарьи Дугиной Наталия Мелентьева приехала на открытие памятника дочери. Монумент, выполненный из карельского серого гранита и бронзы, установлен на месте гибели девушки, в парке «Захарово» Одинцовского городского округа Московской области, передает корреспондент NEWS.ru. Философ выступила с трогательной речью, рассказав о детских годах дочери, ее уникальных качествах характера и мечтах.

Это памятник не столько моей дочери, сколько памятник русской душе с ее необъятностью, горящим внутри огнем и бесконечностью ее потенциальности, — сказала Мелентьева.

Также торжественно-траурное мероприятие посетили глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и продюсер, театральный режиссер и руководитель Нового театра Эдуард Бояков. Почтить память Дарьи пришли друзья и знакомые.

В среду, 20 августа, исполняется три года со дня теракта, в результате которого погибла Дарья Дугина. Трагедия случилась, когда автомобиль девушки был взорван после совместного с отцом посещения фестиваля «Традиция».

Как ранее заявлял Андрей Иванов, помимо самого памятника, проект предусматривает комплексное благоустройство окружающей территории. В рамках работ запланирована установка скамеек и организация художественной подсветки.