Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 09:14

Память Дугиной увековечат в парке Подмосковья

В подмосковном парке «Захарово» начали устанавливать памятник Дарье Дугиной

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В Одинцовском городском округе Подмосковья приступают к монтажу памятника политологу и публицисту Дарье Дугиной, передает РИА Новости. Монумент установят в парке «Захарово», неподалеку от места ее трагической гибели. Церемония открытия состоится 20 августа, в годовщину кончины Дугиной.

Бронзовая скульптура, достигающая трех с половиной метров в высоту, уже прибыла в парк. Сейчас рабочие ведут подготовительные работы для ее монтажа.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщал, что проект памятника также включает благоустройство прилегающей территории. Здесь планируют установить скамейки и обеспечить подсветку.

Дарья Дугина стала жертвой взрыва автомобиля вечером 20 августа 2022 года на Можайском шоссе. ФСБ России выяснила, что украинские спецслужбы стоят за этим убийством, а исполнителем оказалась гражданка Украины Наталья Вовк.

Ранее в Москве демонтировали знаменитый арт-объект «Большая глина № 4», который создал швейцарский скульптор Урс Фишер. Памятник украшал Болотную набережную.

Дарья Дугина
памятники
Подмосковье
скульптуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали из-за пневмонии
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.