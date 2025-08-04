Память Дугиной увековечат в парке Подмосковья В подмосковном парке «Захарово» начали устанавливать памятник Дарье Дугиной

В Одинцовском городском округе Подмосковья приступают к монтажу памятника политологу и публицисту Дарье Дугиной, передает РИА Новости. Монумент установят в парке «Захарово», неподалеку от места ее трагической гибели. Церемония открытия состоится 20 августа, в годовщину кончины Дугиной.

Бронзовая скульптура, достигающая трех с половиной метров в высоту, уже прибыла в парк. Сейчас рабочие ведут подготовительные работы для ее монтажа.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщал, что проект памятника также включает благоустройство прилегающей территории. Здесь планируют установить скамейки и обеспечить подсветку.

Дарья Дугина стала жертвой взрыва автомобиля вечером 20 августа 2022 года на Можайском шоссе. ФСБ России выяснила, что украинские спецслужбы стоят за этим убийством, а исполнителем оказалась гражданка Украины Наталья Вовк.

Ранее в Москве демонтировали знаменитый арт-объект «Большая глина № 4», который создал швейцарский скульптор Урс Фишер. Памятник украшал Болотную набережную.