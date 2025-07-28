Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 19:20

В Москве сносят памятник швейцарского скульптора. Фото демонтажа «глины»

Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

28 июля рабочие демонтировали знаменитый арт-объект «Большая глина № 4» швейцарского скульптора Урса Фишера на Болотной набережной в Москве. Снос скандального памятника попал на видео.

Двенадцатиметровая скульптура копирует кусочек глины, размятый в руке швейцарского творца. Однако необычная форма инсталляции понравилась далеко не всем, она вызвала множество споров среди жителей столицы и деятелей искусства. «Большая глина № 4» была установлена в 2021 году и приурочена к открытию центра современного искусства Дом культуры «ГЭС-2».

На месте скульптуры появится новый арт-объект. Его установка пройдет в рамках запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к Дому культуры «ГЭС-2».

Фото демонтажа арт-объекта «Большая глина № 4» — в галерее NEWS.ru.

Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
фото
памятники
скульптуры
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина пыталась пронести черепах в аэропорт в необычном месте
«Подыгрывает Путину»: сенатор объяснил новый ультиматум Трампа по Украине
Петербургский автозавод приостановил работу
Отец случайно проехался по автокреслу с младенцем
На концерте в Москве прозвучала флейта Николая II
Представитель Росавиации прибыл в Шереметьево
В Китае рассказали о жестком ответе Путина на провокации Германии
Назван возможный виновник взрыва в саратовской многоэтажке
Власти раскрыли размер компенсаций из-за ЧП в Астрахани
«Ты же не хочешь быть причиной скандала»: дядя годами насиловал племянницу
Россиянку осудили за попытку продать младенца
В Москве сносят памятник швейцарского скульптора. Фото демонтажа «глины»
В России «упала» популярная игровая платформа
Режиссер Джеймс Кэмерон обрадовал поклонников франшизы «Аватар»
Шаталина раскрыла причину ухода от сестер Авериных
«Имеет большое значение»: Слуцкий призвал запретить в России аборты
Академик РАН назвал необычный способ подхватить ботулизм
В Астрахани ввели режим ЧС муниципального уровня после обрушения дома
Дикие ливни и холодрыга до +10? Погода в Москве в начале августа: что ждать
Как организовать переезд в другой город без стресса
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.