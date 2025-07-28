В Москве сносят памятник швейцарского скульптора. Фото демонтажа «глины»

28 июля рабочие демонтировали знаменитый арт-объект «Большая глина № 4» швейцарского скульптора Урса Фишера на Болотной набережной в Москве. Снос скандального памятника попал на видео.

Двенадцатиметровая скульптура копирует кусочек глины, размятый в руке швейцарского творца. Однако необычная форма инсталляции понравилась далеко не всем, она вызвала множество споров среди жителей столицы и деятелей искусства. «Большая глина № 4» была установлена в 2021 году и приурочена к открытию центра современного искусства Дом культуры «ГЭС-2».

На месте скульптуры появится новый арт-объект. Его установка пройдет в рамках запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к Дому культуры «ГЭС-2».

Фото демонтажа арт-объекта «Большая глина № 4» — в галерее NEWS.ru.