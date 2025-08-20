Карельский серый гранит и бронза: как выглядит памятник Дарье Дугиной

20 августа в парке Захарово в Одинцовском городском округе Московской области проходит церемония открытия памятника публицистке и политологу Дарье Дугиной. Скульптура из карельского серого гранита и бронзы достигает в высоту 3,5 метра.

На реализацию замысла монумента, в котором участвовал отец Дарьи Александр Дугин, ушло два года. Непосредственно создание скульптуры заняло четыре месяца. Изначально рассматривался вопрос об установке монумента в Миусском сквере Москвы, где прошли детские и юношеские годы Дарьи.

«Я был лично знаком с Дугиной, но не близко. Мы в хороших отношениях с Александром Дугиным, идея создания памятника — наша совместная», — рассказал скульптор Дмитрий Александров.

По словам главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова, территорию вокруг памятника благоустроят. Вокруг него появятся скамейки и подсветка.

На открытие мемориала прибыли известные гости: бизнесмен, основатель телеканала «Царьград ТВ» Константин Малофеев, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и другие лица, передает корреспондент NEWS.ru.

Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе. В ФСБ заявили, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнительница теракта — гражданка Украины Наталья Вовк.

NEWS.ru собрал кадры с церемонии открытия мемориала.