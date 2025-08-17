Названа дата открытия памятника Дарье Дугиной

Открытие памятника политологу и журналисту Дарье Дугиной состоится 20 августа в парке Захарово Одинцовского городского округа Московской области, сообщил ТАСС автор проекта скульптор Дмитрий Александров. Монумент выполнен из карельского серого гранита и бронзы.

На реализацию замысла, в котором участвовал отец Дарьи Александр Дугин, потребовалось два года. При этом непосредственно создание скульптуры заняло четыре месяца. Изначально рассматривалась установка монумента в Миусском сквере Москвы, где прошли детские и юношеские годы Дарьи.

Я был лично знаком с Дарьей Дугиной, но не близко. Мы в хороших отношениях с Александром Дугиным, идея создания памятника — наша совместная, — сказал скульптор.

Как ранее заявлял глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, помимо самого памятника, проект предусматривает комплексное благоустройство окружающей территории. В рамках работ запланирована установка скамеек и организация художественной подсветки.

20 августа исполняется три года со дня теракта, в результате которого погибла Дарья Дугина. Трагедия случилась, когда автомобиль девушки был взорван после совместного с отцом посещения фестиваля «Традиция».