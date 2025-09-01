День знаний — 2025
Врач объяснил, что спровоцировало диабет у Киркорова

Доктор Деркач назвал причиной диабета у Киркорова стрессы и неправильное питание

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Работающий со звездами сосудистый хирург Владислав Деркач выразил мнение в интервью NEWS.ru, что в проблемах певца Филиппа Киркорова со здоровьем виноваты стрессы и неправильное питание. Недавнее падение народного артиста России со сцены, по мнению эксперта, связано со скачками давления в ослабленном болезнью организме.

Сахарный диабет второго типа — чаще всего не врожденное заболевание, а следствие нездорового питания и стрессов. Головокружения и падения могут быть одним из осложнений диабета. И это проблема сердечно-сосудистой системы — скачки давления, — уточнил специалист.

Он посоветовал Киркорову пройти полное обследование у невролога, кардиолога и сосудистого хирурга для назначения лечения.

Ранее на музыкальном фестивале «Новая волна» в Казани Филипп Киркоров поскользнулся прямо во время номера. Однако певец тут же поднялся и продолжил выступление.

Артистка Лариса Долина заявила, что общалась с Киркоровым после его падения на сцене со ступеней декорации в Казани. Она выразила ему свою полную поддержку.

