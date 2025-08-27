День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 04:23

Пытавшихся эвакуировать Наговицыну спасателей будут лечить в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Посольство России в Бишкеке прорабатывает вопрос о транспортировке в клиники Москвы двух российских спасателей, которые пострадали при попытке спасти застрявшую на пике Победы в Киргизии альпинистку Наталью Наговицыну, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу диппредставительства. По данным ведомства, они сейчас находятся в больнице Каракола.

Думаю, в течение нескольких дней удастся этот вопрос решить, и они продолжат лечение в российской столице, — констатировал собеседник агентства.

Он уточнил, что спасателей нужно везти до самолета на машине скорой помощи. На борту необходимо оборудовать для них специальные места.

Ранее киргизский альпинист Наиль Муратов пояснил, что проведение спасательной операции потребует значительных усилий и ресурсов. По его словам, для выполнения задачи нужна команда из 10–12 хорошо подготовленных спасателей с необходимым оборудованием, чтобы они могли работать посменно. Им также нужно будет взять с собой большие запасы воды и продовольствия, поскольку даже обычное альпинистское восхождение — это сложное испытание из-за труднопреодолимых участков.

спасатели
альпинисты
Москва
лечение
