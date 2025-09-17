Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 15:24

Россиянин попытался покорить пик Сайрамский без снаряжения и чуть не погиб

Пик Сайрамский Пик Сайрамский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двое туристов из России и Узбекистана решили покорить расположенный в Казахстане пик Сайрамский высотой 4238 метров, отправившись без гида и специальной экипировки, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате россиянин выжил, схватившись за отвесную скалу. Уроженец Узбекистана разбился насмерть.

Как уточнил канал, когда туристы не вернулись к назначенному времени, их родственники обратились в экстренные службы. Мужчин искали с помощью дронов и вертолета. В конечном итоге спасателям удалось найти россиянина. Он держался за отвесную скалу без еды и воды на протяжении трех дней.

Поскольку вертолет никак не мог подлететь к российскому туристу, вызволять его пришлось пешком. Тело его друга также нашли и забрали.

Ранее сотрудники МЧС спасли 41-летнюю женщину, застрявшую в горах Сочи на высоте 2 тыс. метров. Инцидент произошел на Бзерпинском карнизе. Трое туристов отправились в поход. Внезапно женщине при восхождении стало плохо. Спасатели посадили туристку на вертолет Ка-32, ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Казахстан
горы
альпинисты
туристы
спасатели
пропавшие
поиски
погибшие
Узбекистан
