В горах Сочи спасли женщину на высоте двух тысяч метров

Сотрудники МЧС с помощью вертолета спасли туристку в горах Сочи

Фото: МЧС России

В горах Сочи сотрудники МЧС спасли 41-летнюю женщину на высоте 2 тыс. метров, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Инцидент произошел на Бзерпинском карнизе.

При восхождении 41-летней женщине стало плохо. На место оперативно прибыли специалисты ЮРПСО МЧС России и «Кубань-СПАС», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что трое туристов отправились в поход. Внезапно женщине при восхождении стало плохо. Спасатели посадили туристку на вертолет Ка-32, ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Крыму спасли двоих туристов-альпинистов, застрявших на горе Ильяс-Кая. Мужчины решили преодолеть сложный маршрут без услуг профессионального гида. Туристы оказались в ловушке на ключевом участке альпинистского маршрута «Вертикаль».

До этого в Сочи спасатели вывели из каньона реки Куапсе заблудившихся туристов с шестимесячным малышом. Семья из Тульской области потерялась, гуляя по водопадам в Мамедовом ущелье.

В Таджикистане ранее спасли сломавшего ногу в горах россиянина Антона Телицина. Турист получил травму при падении с высоты. Спасатели нашли его с помощью спутниковых координат.

