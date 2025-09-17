Пресняков втихую поддержал Пугачеву после восхваления чеченского террориста

Певец Никита Пресняков после интервью бабушки, народной артистки Аллы Пугачевой, поддержал ее лайками в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В том числе это коснулось публикации, в которой исполнительница призналась, что «минутный порыв говорить пропал».

Не лучше ли просто допить свой бокал? Мне лучше уйти улыбаясь, — написала звезда в последней публикации.

Ранее юрист Александр Трещев подал на Пугачеву в суд из-за слов, что чеченский террорист Джохар Дудаев был «порядочным человеком». Он отметил, что певица подобными заявлениями оскорбила всех ветеранов — участников военных конфликтов. Трещев потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд рублей.

Народный артист России Филипп Киркоров между тем заявил, что творчество Пугачевой можно включить в школьную программу. Он назвал песни Примадонны частью культурного наследия страны. Кроме того, Киркоров добавил, что в список достойных авторов следует включить Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Муслима Магомаева, Эдиту Пьеху и Валерия Леонтьева. По его мнению, никто не споет так же честно.