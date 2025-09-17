Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 16:51

Пресняков втихую поддержал Пугачеву после восхваления чеченского террориста

Никита Пресняков поддержал Пугачеву лайками после скандального интервью

Никита Пресняков Никита Пресняков Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Никита Пресняков после интервью бабушки, народной артистки Аллы Пугачевой, поддержал ее лайками в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В том числе это коснулось публикации, в которой исполнительница призналась, что «минутный порыв говорить пропал».

Не лучше ли просто допить свой бокал? Мне лучше уйти улыбаясь, — написала звезда в последней публикации.

Ранее юрист Александр Трещев подал на Пугачеву в суд из-за слов, что чеченский террорист Джохар Дудаев был «порядочным человеком». Он отметил, что певица подобными заявлениями оскорбила всех ветеранов — участников военных конфликтов. Трещев потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд рублей.

Народный артист России Филипп Киркоров между тем заявил, что творчество Пугачевой можно включить в школьную программу. Он назвал песни Примадонны частью культурного наследия страны. Кроме того, Киркоров добавил, что в список достойных авторов следует включить Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Муслима Магомаева, Эдиту Пьеху и Валерия Леонтьева. По его мнению, никто не споет так же честно.

Алла Пугачева
Никита Пресняков
певицы
бабушки
внуки
шоу-бизнес
интервью
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.