«Как паразиты»: в Госдуме объяснили усталость ЕС от украинских беженцев Депутат Журавлев: в ЕС устали от паразитизма украинских беженцев

План Евросоюза, нацеленный на прекращение приема украинских беженцев, был принят из-за их паразитирования на европейских странах, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, мигранты создавали огромную дополнительную нагрузку на бюджет государств ЕС.

В Европе только официально находятся до 6,5 млн украинцев. И все они, как паразиты, жили за счет принимающей стороны, получали пособия, были обеспечены жильем и даже кое-где автотранспортом. Понятно, что это гигантская дополнительная нагрузка на бюджет, в одной только Германии выходило несколько миллиардов евро в год, — заявил Журавлев.

Парламентарий добавил, что за европейские деньги эти беглые украинцы еще и люто ненавидели европейцев: во многих странах они быстро стали лидерами среди мигрантов по числу совершенных преступлений.

Халява рано или поздно должна была закончиться. Конечно, на родину никто из них не вернется. Тем более, что там поджидают, потирая руки, военкомы из ТЦК — в ВСУ не хватает пушечного мяса. Просто перейдут на нелегальное положение, и количество криминала в Европе резко увеличится, — сказал Журавлев.

Ранее служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) сообщила о депортации украинских беженцев. Ведомство опубликовало снимок с шестью людьми, которые предположительно вернутся на родину.