19 августа 2025 в 18:29

В США показали первых депортированных на Украину беженцев

Таможня США показала первых депортированных украинских мигрантов

Фото: ICEgov

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) сообщила о депортации украинских беженцев. Ведомство опубликовало снимок, на котором видны шесть человек, трое из которых – в форме. Точное количество украинских мигрантов, которые вернутся домой, пока не раскрывается.

Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их депортации из США, — подписала служба снимки.

Тем временем стало известно, что сотрудники департамента миграции МВД Грузии провели новую волну депортаций, выдворив из страны 30 иностранцев. В числе выселенцев оказались граждане 11 государств, в том числе России. Из Грузии были депортированы граждане Бангладеш, Белоруссии, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Иордании, Литвы, Турции, Туркмении и России.

Несколькими днями ранее журналисты The Wall Street Journal сообщили, что украинские беженцы могут быть высланы из США. Тысячи человек потеряют правовой статус, если администрация президента США Дональда Трампа не продлит соответствующую программу. В настоящее время в стране проживают порядка 120 тысяч украинских беженцев.

