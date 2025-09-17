Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 16:53

Подполковник ФСБ рассказал, как спасти людей от вербовки СБУ

Подполковник ФСБ Храпач призвал работать с потенциальными жертвами вербовки СБУ

Чаще всего жертвами вербовки СБУ становятся запутавшиеся люди, поэтому важно работать с этой категорией граждан, заявил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач. По его словам, которые передает ОТР, при этом запреты соцсетей вряд ли могут стать эффективным решением, поскольку «запретный плод всегда сладок».

Надо, наверное, работать с теми, кто является потенциальными жертвами такой вербовки. <…>. Это, скорее всего, запутавшиеся люди, которые в силу определенных обстоятельств попали под влияние вербовщиков и стали совершать действия, которые никогда при обычных условиях совершать бы и не стали, — заявил Храпач.

Ранее в ФСБ рассказали, что спецслужбы Украины активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вербовки российских граждан с целью организации диверсий и террористических актов. Там отметили, что злоумышленники пользуются доверчивостью людей, склоняя их к совершению тяжких преступлений.

Россия
ФСБ
спецслужбы
соцсети
