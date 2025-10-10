В ГД рассказали о тайных обменах пленными с Украиной

На линии фронта осуществляются неофициальные обмены пленными между российскими и украинскими командирами, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в интервью РБК. По словам парламентария, данные операции носят оперативный характер и затрагивают ограниченное число военнослужащих. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Помимо официальных обменов, действительно были, но незначительно и немного, так называемые полевые обмены, когда на линии соприкосновения два командира с разных сторон принимали решение, — говорится в сообщении.

Ранее командир взвода технического обслуживания танкового батальона 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Святослав Дорош, находящийся в плену, сообщил о направлении украинским командованием танкистов и технических специалистов в штурмовые подразделения. По его словам, данная мера обусловлена значительными потерями и острым дефицитом живой силы в районе Купянска Харьковской области.

Кроме того, подразделение Вооруженных сил Украины добровольно сложило оружие перед военнослужащими российской группировки «Восток» на территории Днепропетровской области. Среди сдавшихся в плен присутствуют военнослужащие с ограниченными возможностями здоровья, а также офицер ВСУ, ранее участвовавший в боевых действиях за Купянск.