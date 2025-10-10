Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 13:50

В ГД рассказали о тайных обменах пленными с Украиной

Депутат Саралиев сообщил о неофициальных обменах пленными на фронте

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На линии фронта осуществляются неофициальные обмены пленными между российскими и украинскими командирами, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в интервью РБК. По словам парламентария, данные операции носят оперативный характер и затрагивают ограниченное число военнослужащих. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Помимо официальных обменов, действительно были, но незначительно и немного, так называемые полевые обмены, когда на линии соприкосновения два командира с разных сторон принимали решение, — говорится в сообщении.

Ранее командир взвода технического обслуживания танкового батальона 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Святослав Дорош, находящийся в плену, сообщил о направлении украинским командованием танкистов и технических специалистов в штурмовые подразделения. По его словам, данная мера обусловлена значительными потерями и острым дефицитом живой силы в районе Купянска Харьковской области.

Кроме того, подразделение Вооруженных сил Украины добровольно сложило оружие перед военнослужащими российской группировки «Восток» на территории Днепропетровской области. Среди сдавшихся в плен присутствуют военнослужащие с ограниченными возможностями здоровья, а также офицер ВСУ, ранее участвовавший в боевых действиях за Купянск.

депутаты
Госдума
Украина
Россия
обмены
пленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьер Великобритании устроился в Microsoft на особых условиях
В США раскрыли, когда Трамп ожидает получения Нобелевской премии мира
У авторов каналов в MAX и их подписчиков появились новые возможности
Как сэкономить на парковке: пошаговая инструкция для водителей
Белый дом впервые высказался о провале Трампа с Нобелевской премией мира
В Госдуме объяснили, грозит ли россиянам нехватка рабочих мест из-за ИИ
Стало известно, что обсуждали Алиев и Пашинян в Душанбе
Выбросившему дочь из окна уфимцу предъявлено обвинение
В ГД рассказали, кого в России заменят роботами в ближайшем будущем
Энергетик рассказал, как Москва и Баку сотрудничают в нефтегазовой сфере
«Человека это угнетает»: В Госдуме раскрыли, сколько чиновников заменит ИИ
Раскольников бомжует: как живет убийца пяти человек в Ижевске
Самолеты обрушили бомбы на рынок
Путин и Пашинян поспорили о товарообороте России и Армении
В КНР отреагировали на возможные запреты США для китайских авиакомпаний
«Слуги дьявола»: Милонов посоветовал бежать от любительниц эзотерики
«До Львова спокойно»: в Госдуме заговорили о будущем штурмовых роботов
Российские войска прорвались к ключевому для обороны ВСУ городу
Нарколог опроверг миф о снятии стресса с помощью спиртных напитков
Раскрыто, при каких условиях Усольцевых признают пропавшими без вести
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.