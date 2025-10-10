Звезда «Ивана Грозного» умер в 71 год

Звезда «Ивана Грозного» умер в 71 год Актер и режиссер Василий Пектеев скончался на 72-м году жизни

Известный театральный режиссер и актер Василий Пектеев скончался на 72-м году жизни, сообщила пресс-служба Марийского национального театра драмы имени М. Шкетана. По данным культурного учреждения, смерть наступила 10 октября 2025 года.

Вся жизнь Василия Александровича связана с театральным творчеством. Марийскому театру им. М. Шкетана посвятил свои лучшие годы. Он стоял у истоков организации Международного фестиваля театров финно-угорских народов «Майатул», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Пектеев успешно сочетал творческую деятельность с активной общественной работой, занимая пост председателя Марийского отделения ВТО. Он также стал первым руководителем Всемарийского общественного совета, получив почетное звание Оньыжа.

Зрителям Пектеев запомнился ролью языческого жреца в многосерийном фильме «Иван Грозный» режиссера Андрея Эшпая. Также актер снялся в исторической драме «Раскол», созданной режиссером Николаем Досталем. Прощание с актером состоится 13 октября на сцене Марийского национального театра драмы.

Ранее сообщалось, что актриса и продюсер Сьюзан Кендалл Ньюман, дочь режиссера Пола Ньюмана, ушла из жизни в возрасте 72 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные длительной болезнью.